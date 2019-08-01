تنسيقية الأحزاب": "السيسي" رئيس يؤمن بالشفافية ولديه رغبة حقيقية للإصلاح"

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قال علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن نموذج محاكاة الدولة المصرية في المؤتمر الوطني السابع للشباب تناول عددا من الملفات الدقيقة وبالأرقام، وهو ما يعد أمر مشرف.



وأشار "عصام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن طريقة استعراض شباب البرنامج الرئاسي خلال نموذج المحاكاة يدل على أنهم لديهم وعي كامل بطبيعة الوضع، لافتا إلى أن الرئيس السيسي على علم بكل الأمور في الدولة المصرية بالأرقام.



ولفت إلى أنه كان لا يمكن لأحد خلال السنوات الماضية أن يعرض أمام الرئيس مشاهد مثل التي تم عرضها عن وضع القرى، مؤكدا أن السيسي رئيس يؤمن بالشفافية، ولديه رغبة حقيقية في الإصلاح.

