أنجي شيا تطلق "إنقلبت الحكاية" (صور)

طرحت شركة "Universal Music MENA"، الأغنية المُنفردة الجديدة "إنقلبت الحكاية" للفنّانة الشابّة أنجي شيّا، على اليوتيوب.

الأغنية باللهجة اللبنانيّة، لحنها خليط بين الإيقاعيّ والرومنسيّ ، من كلمات طالب جليلاتي وألحان كرم صليبي الذي وزّع العمل أيضاً. أمّا عمليّة الميكسينغ قام بها Daniel Cinelli والماسترينغ تمّ في"Planet Studios" في مونتريال .

تعكس "إنقلبت الحكاية" حالة الإشتياق ولعبة المدّ والجزر التي تحصل بين الحبيبين إلى أن ينقلب السحر على الساحر ضمن إطار عفويّ وطريف.

يُذكر أنّ أغنية "إنقلبت الحكاية" مُتوفّرة الآن على جميع التطبيقات الموسيقيّة، أمّا الـLyrics Video فعلى قناة أنجي شيّا الخاصّة على تطبيقVevo .