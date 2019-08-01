العلامة التجارية العالمية 'غوتشي' تصوّر فيلما ترويجيا بتونس
الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:32 م
مروى الجلاصي
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قام نجم الراب التونسي الإيطالي 'غالي'، باختيار تونس من أجل تصوير فيلم ترويجي، للعلامة التجارية العالمية 'غوتشي'.
وقد تحدّث الفيلم الترويجي الذي تمّ تصويره بتونس، عن مسيرة 'غالي' في العديد من المناطق الأثرية في تونس على غرار الحنايا في زغوان وأوذنة.
كما أبرز الفيلم، العديد من المناطق الطبيعية التي تزخر بها البلاد التونسية، وهي خطوة ذكية من هذا الفنان للترويج للسياحة في تونس.
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