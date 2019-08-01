العلامة التجارية العالمية 'غوتشي' تصوّر فيلما ترويجيا بتونس

قام نجم الراب التونسي الإيطالي 'غالي'، باختيار تونس من أجل تصوير فيلم ترويجي، للعلامة التجارية العالمية 'غوتشي'.





وقد تحدّث الفيلم الترويجي الذي تمّ تصويره بتونس، عن مسيرة 'غالي' في العديد من المناطق الأثرية في تونس على غرار الحنايا في زغوان وأوذنة.



