رسميا.. الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي الإفريقية

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتى عن القائمة الإفريقية التى سيخوض بها المارد الأحمر منافسات دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الجديدة التى سيستهلها بمواجهتىّ فريق (اطلع بره) السودانى في الدور التمهيدي من البطولة الشهر الجارى.





وشهدت القائمة التي ضمت ٢٦ لاعبًأ استبعاد كل من مؤمن زكريا وإسلام محارب وهشام محمد وناصر ماهر وباسم علي

وأحمد حمودي ومحمد نجيب وأحمد علاء ومحمد شريف لعدم قناعة المدير الفني بمستواهم، بالاضافة إلى الثلاثى كريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمد محمود لعدم اكتمال شفائهم من الاصابات التى لحقت بهم مع الثنائي العائد من الإعارة حسين السيد وعمار حمدي.