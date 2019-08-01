المواعيد الكاملة لكأس السوبر الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، تفاصيل بطولة السوبر الإسباني في ثوبها الجديد، والتي تقام بمشاركة 4 أندية بدلا من أقامتها بين بطل الدوري والكأس.

وسيقام السوبر الإسباني بنسخته الجديدة من 3 مباريات، بحيث تقام مباريات النصف النهائي يوم 8 يناير 2020، وتقام المباراة النهائية يوم 12 يناير.

وسيشارك في البطولة بنسختها الجديدة كلاً من : برشلونة بطل الليجا وفالنسيا بطل الكأس بالإضافة الى وصيف الليجا أتلتيكو مدريد وريال مدريد الذي تم إختياره من قبل الإتحاد الإسباني .

ومن المتوقع أن يلعب السوبر الإسباني بنسخته الجديدة في المملكة العربية السعودية .