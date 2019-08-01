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المواعيد الكاملة لكأس السوبر الإسباني

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:30 م
المواعيد الكاملة لكأس السوبر الإسباني
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، تفاصيل بطولة السوبر الإسباني في ثوبها الجديد، والتي تقام بمشاركة 4 أندية بدلا من أقامتها بين بطل الدوري والكأس.

 

وسيقام السوبر الإسباني بنسخته الجديدة من 3 مباريات، بحيث تقام مباريات النصف النهائي يوم 8 يناير 2020، وتقام المباراة النهائية يوم 12 يناير.

 

وسيشارك في البطولة بنسختها الجديدة كلاً من : برشلونة بطل الليجا وفالنسيا بطل الكأس بالإضافة الى وصيف الليجا أتلتيكو مدريد وريال مدريد الذي تم إختياره من قبل الإتحاد الإسباني .

 

 

ومن المتوقع أن يلعب السوبر الإسباني بنسخته الجديدة في المملكة العربية السعودية .

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