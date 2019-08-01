المواعيد الكاملة لكأس السوبر الإسباني
الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:30 م
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية
إسبانية، تفاصيل بطولة السوبر الإسباني في ثوبها الجديد، والتي تقام بمشاركة 4
أندية بدلا من أقامتها بين بطل الدوري والكأس.
وسيقام السوبر
الإسباني بنسخته الجديدة من 3 مباريات، بحيث تقام مباريات النصف النهائي يوم 8 يناير
2020، وتقام المباراة النهائية يوم 12 يناير.
وسيشارك في البطولة
بنسختها الجديدة كلاً من : برشلونة بطل الليجا وفالنسيا بطل الكأس بالإضافة الى وصيف
الليجا أتلتيكو مدريد وريال مدريد الذي تم إختياره من قبل الإتحاد الإسباني .
ومن المتوقع أن
يلعب السوبر الإسباني بنسخته الجديدة في المملكة العربية السعودية .
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