"صديقي رفيقي".. احتفالية في المتحف القبطي السبت بمناسبة اليوم العالمي للصداقة

ينظم المتحف القبطي بمصر القديمة بالتعاون مع فريق "أنيميشين"، احتفالية بعنوان "صديقى رفيقي" وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصداقة، يوم السبت الموافق ٣ أغسطس 2019.





وقالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، إن الاحتفالية تستهدف مجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية، بهدف ربط هذا الجيل الناشئ بالمتاحف المصرية بشكل عام.





كما يهدف لتقديم برامج توعوية بصورة ترفيهية وتعليمية من خلال مجموعة من الجولات الإرشادية داخل المتحف والورش الفنية يقدمها أمناء المتحف.



