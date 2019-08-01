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خطة متكاملة.. وثائق تكشف تعاون الدوحة و"بن لادن" لإنشاء مجلس توحيد المسلمين

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:25 م
خطة متكاملة.. وثائق تكشف تعاون الدوحة وبن لادن لإنشاء مجلس توحيد المسلمين
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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كشفت الوثائق التي حصلت عليها الاستخبارات الأمريكية، تورط الدوحة في دعم قيادات متطرفة لإقامة هذه الدولة المزعومة وتبني فكرة بن لادن بإنشاء المجلس وإطلاق اسم اتحاد علماء المسلمين عليها.

ولا تزال وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تكشف في كل مرة النقاب عن مجموعة من المعطيات المتعلقة ببن لادن، والتي تلقى اهتماماً كبيراً، خاصة تلك الوثائق التي كتبها زعيم تنظيم القاعدة بخط يده.

كان بن لادن دعا لتشكيل «مجلس توحيد المسلمين» وتطويره ليصبح حكومة على أن يكون فيما بعد نواة «دولة القاعدة».

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