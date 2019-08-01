ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بخط يده.. أسامة بن لادن اعترف بالتمويل القطري

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:23 م
بخط يده.. أسامة بن لادن اعترف بالتمويل القطري
صورة تعبيرية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

كشفت وثائق حصلت عليها الاستخبارات الأميركية، فى وقت سابق من الأيام، ثقة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن بقطر، ويقينه بموافقة قطر وقدرتها على المساهمة في تنفيذ مخططات تنظيم القاعدة.

ودعا بن لادن في رسالة كتبها بخط يده، إلى دعم إنشاء ما سماه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأعرب عن ثقته في استجابة قطر لتعليماته حول تبني المشروع وتمويله والإعداد لإنشائه، بحسب تقارير متطابقة في عدد من المواقع الإخبارية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا