عاجل.. لاسارتي يعلن قائمة الأهلي الإفريقية

أعلن النادى الأهلى عن قائمته الافريقية التى سيخوض بها منافسات دورى ابطال افريقيا، التى سيستهلها الفريق بمواجهة نادي "اطلع برة" السوداني فى دور الـ٦٤ من المسابقة القارية.

وشهدت القائمة انضمام الصفقات الجديدة التى عقدها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، اذ تواجد كل من محمود متولى ومحمد مجدي قفشة والمالي اليو ديانج.



وضمت القائمة كل من محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.