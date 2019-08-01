الأرصاد تحذر: نشاط للرياح مثير للأتربة غدا

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجت الحرارة تشهد اليوم انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين.





وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو السبب وراء شعورنا بحرارة الطقس رغم انخفاض درجات الحرارة، منوها بأن هناك شبورة كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية.



