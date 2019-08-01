محمد محمود يخضع لبرنامج تأهيلي في التتش

بدأ محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التدريب بالكرة ضمن المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له داخل ملعب التتش، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي بعد تماثله للشفاء من الرباط الصليبي وتنفيذه للبرنامج العلاجي بشكل كامل وفقا لما حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.





وتتضمن مرحلة التأهيل التى يخضع لها اللاعب، تدريبات مكثفة بالكرة وتنفيذ بعض الوحدات التأهيلية، في خطوة جديدة للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.





ومن المنتظر أن تستمر فترة تأهيل محمد محمود فترة تصل إلى ثلاثة أسابيع، قبل أن يبدأ تنفيذ برنامجا بدنيا بهدف تجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال المرحلة المقبلة.