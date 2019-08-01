سامح عاشور: نسعى لخلق الثقة في التحكيم العربي (صور)

عقد الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، المؤتمر السنوي حول التحكيم وأثره على المعاملات البنكية والغير مصرفية، وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم العربية، وذلك اليوم الخميس، بفندق جراند حياة.





وقال سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، إن الاتحاد واجه تحديات عظيمة لتأسيسيه، وما هو قادم من مسئوليات جهاد الأكبر في مجال التحكيم العربي، مشيرا إلى أن الاتحاد يهدف لصناعة الثقافة التحكيمية العربية، ليكون اللجوء للتحكيم لفض المنازعات الاقتصادية جزء من ثقافة المستثمر العربي.





وأكد رئيس المؤتمر، خلال الجلسة الافتتاحية، على ضرورة صناعة الثقة في التحكيم العربي، من خلال تطبيق معياري النزاهة والاستقلال وغيرها من قواعد التحكيم المتعارف عليها دوليا، من أجل أن يكون الاتحاد نواه حقيقة لتحكيم عربي محل ثقة ليس فقط للمستثمر العربي وحده، بل للمستثمرين الأجانب العاملين بالمنطقة العربية.



