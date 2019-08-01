كارولينا تسعد لأحياء حفلها الأول بالساحل الشمالي.. وكليبها "مين غيرك" يتخطي الـ3 مليون مشاهدة (فيديو)

تستعد النجمة اللبنانية كارولينا، لإحياء حفلها الغنائي الأول بالساحل الشمالي داخل أحد أماكن السهر الشهيرة التي يتردد عليها المشاهير من نجوم الفن والمجتمع تحت إشراف تامر عبد المنعم pmg .

يأتي حفل كارولينا امتدادا لنجاح كليبها الأخير"مين غيرك" الذي تخطى حاجز الـ 3 مليون مشاهدة مع مرور قرابة شهر من إطلاقه عبر قناتها الخاصة علي "يوتيوب".

"مين غيرك " تم تصويرها في جزيرة جوادلوب الفرنسية في منطقة البحر الكاريبي باستخدام احدث التقنيات تحت إدارة المخرج الفرنسي زندولي ويتميز اجواء العمل بمزيج بين رقص ال "Samba" وال "Gwoka" اللذين قدمتهما كارولينا ضمن مشاهد الكليب بهدف إظهار فولكولر البلد الذي نشأت به قبل ان تأتي الى لبنان.

اغنية "من غيرك" اصلها يوناني وقدمتها كارولينا باللهجة اللبنانية وهي تحمل الطابع الراقص، من كلمات احمد ماضي، الحان "konstantinos pantzis" و"Oze وتظهر كارولينا في العمل بأكثر من إطلالة مختلفة ساهمت في إبراز فكرة الكليب.