إحاطة المبعوث الدولي عن الوضع في طرابلس تغضب السراج

أعرب المبعوث الدولي إلى ليبيا، غسان سلامة، يوم الأربعاء، عن قلقه من استخدام حكومة طرابلس لمطار معيتيقة، لأجل أهداف عسكرية، لكن هذه الدعوة إلى حماية المدنيين من الصراع لم ترُق لحكومة فايز السراج فسارعت إلى الاحتجاج عليها.

ومطار معيتيقة بطرابلس هو المنفذ الوحيد في غرب ليبيا، وأغلق عشرات المرات خلال الأشهر الأربعة الماضية بعد استخدامه لأغراض عسكرية من قبل ميليشيات طرابلس.

ودعا سلامة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، الاثنين الماضي، سلطات طرابلس إلى التوقف عن استخدام المطار لأغراض عسكرية.

وتحدث سلامة عن تقارير بشأن وقوع تجاوزات ضد حقوق الإنسان في غريان عقب سيطرة ميليشيات طرابلس على المدينة التي كانت تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي، وأكد قيام "البعثة حاليا بتحري هذا الأمر".

كما أشار في إحاطته إلى اختطاف مدير مركز الرقابة الأغذية والأدوية في طرابلس من قبل مسلّحين طلبا للفدية، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية في حكومة طرابلس.

من ناحيته، أبدى رئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، احتجاجه على الإحاطة الأخيرة للمبعوث الدولي.

وقال مكتب رئيس حكومة السراج، في بيان عبر فيسبوك إن السراج قام اليوم باستدعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، وتسليمه مذكرة تتضمن احتجاجا على ما وصفها بـ"مغالطات" في إحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا".