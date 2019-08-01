أبرزها "انطلاق مناظرة المرشحين للرئاسة الأمريكية".. 4 أشياء حدثت وأنت نايم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها، أنهيار عقار في حدائق القبة، وإنطلاق الليلة الثانية من انطلاق مناظرة المرشحين الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية 2020.





كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متوسطة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم.





وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.





وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤا فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.





انهيار عقار من 4 طوابق فى حدائق القبة دون خسائر فى الأرواح

أصيب 3 أشخاص إثر انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة وتم نقلهم للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بإنهيار عقار قديم مكون 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر فى الأرواح، وشكلت محافظ القاهرة لجنة هندسية من الحى لمعاينة العقارات المجاورة، للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار مع عمل الصلبات اللازمة.





انطلاق مناظرة المرشحين الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية 2020

وعلى صعيد دولي، انطلق الجزء الأول من المناظرة الثانية للساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة فى نوفمبر 2020.





يتواجه فى جزئى المناظرة التى انطلقت أول أمس الثلاثاء فى مدينة ديترويت بولاية ميشيجن، 20 متنافسا سيسعون للكشف عن سياساتهم وآرائهم فى الشأنين الداخلى والخارجى.





وفى الجزء الأول من المناظرة يتواجه 10 من المرشحين بينهم عضوا مجلس الشيوخ التقدميان إليزابيث وارن وبيرنى ساندرز، اللذان تتقارب برامجهما الانتخابية حول مسائل المناخ والصحة والتعليم والهجرة، وعمدة مدينة مونتجومرى فى ولاية إنديانا بيت بوتيدجاج وهو أول مرشح مثلى ذى وزن للبيت الأبيض.





ويتواجه فى الجزء الثانى 10 مرشحين آخرين بينهم جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما، وعضوة مجلس الشيوخ السناتور من كاليفورنيا كامالا هاريس التى تريد تثبيت نفسها كمرشحة رئاسية، محط الأنظار، يرافقهما فى المناظرة خصوصا السناتور من نيوجرزى كورى بوكر الذى يكافح لإثبات حضوره.





مئات المكسيكيين يشاركون فى صنع أكبر ساندويتش فى العالم

شارك المئات فى العاصمة الميكسيكسة فى صنع ساندويتش عملاق فى محاولة لكسر الرقم القياسى لأكبر ساندويتش فى العالم، ليصل طوله إلى 72 متراً.





كان هذا الحدث جزءًا من "معرض تورتا" السنوى؛ حيث إن كلمة التورتا هى الكلمة الإسبانية للساندويش.



