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ماجواير أغلى صفقة مدافع في العالم متخطي فان دايك

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:00 ص
ماجواير أغلى صفقة مدافع في العالم متخطي فان دايك
هاري ماجواير
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مصطفي صابر
 
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أوضح تقرير صحفي بريطاني أن نادي مانشستر يونايتد وافق على شروط نادي ليستر سيتي من أجل التعاقد مع هاري ماجواير مدافع الفريق .

وتبعاً للشبكة البريطانية "أن إدارة الشياطين الحمر تستعد لتحضير المبلغ المال من أجل ضم ماجواير وهو 80 مليون جنيه إسترليني وهي القيمة المحددة من ادارة ليستر.

ويعد المدافع الانجليزي من الأسماء المرشحة بقوة في نادي مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتعزيز الجانب الدفاعي خاصة بعد إصابة المدافع إريك بايلي .

وخلال مسيرة ماجواير مع نادي ليستر  شاركفي 76 مباراة ليسجل خمسة أهداف ويصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

كما يذكر أن عند انتقال المدافع صاحب الـ26 عام بـ80 مليون جنيه إسترليني سيكون أغلى مدافع في العالم، ليتفوق على قيمة انتقال الهولندي فيرجيل فان دايك والذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.
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