مقرر القومي للسكان: علينا الابتعاد عن موروثات "العيل بيجي برزقه"
الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:57 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن هناك ارتباط وثيق بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني، موضحًا أن مصر حققت مؤخرًا نمو اقتصادي، ولكن حتى نشعر بالتحسن لابد أن يقل معدل النمو السكاني.
وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن المولود لا يحتاج فقط إلى مأكل ومشرب فقط، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الموروثات القديمة التي تساهم في زياداة معدل السكان مثل "العيل بيجي برزقه".
وأضاف أن كافة الوزارات يجب أن تتعاون في مواجهة ملف زيادة السكانية، منوها بأن أحدث الدراسات تشير إلى أن مصر خلال الفترة ما بين 2018 حتى 2050 ستكون مصر هى سابع دولة تحقق أكبر معدل زيادة سكانية.
Advertisements
المزيد عن: محافظات القومي للسكان الزيادة السكانية أخبار مصر
- "القومي للسكان": مصر تلد طفلاًَ كل 15 ثانية
- "القومي للسكان": مصر تزيد 2.5 مليون مولود سنويا.. وهذه الأرقام مرعبة
- 'القومي للسكان': الدولة وضعت خطة لعدم تجاوز المصريين الـ111 مليون في 2030 (فيديو)
- المجلس القومي للسكان: وصلنا إلى 98 مليون نسمة في الداخل (فيديو)
- القومي للسكان: "لازم نزن على المصريين عشان تنظيم النسل"
- الإحصائيات السكانية: يجب تغيير ثقافة "العيل بيجي برزقه"
- المجلس القومي للسكان: نستهدف تخفيض معدل الإنجاب الكلي
- عمرو حسن: أفقر 10 محافظات في مصر الأعلى خصوبة
- مقرر "القومي للسكان": تنظيم الأسرة واجب في حالة مصر
- القومي للسكان: "معدل المواليد انخفض.. بس لسه قدامنا كتير"