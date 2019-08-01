مقرر القومي للسكان: علينا الابتعاد عن موروثات "العيل بيجي برزقه"

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن هناك ارتباط وثيق بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني، موضحًا أن مصر حققت مؤخرًا نمو اقتصادي، ولكن حتى نشعر بالتحسن لابد أن يقل معدل النمو السكاني.





وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن المولود لا يحتاج فقط إلى مأكل ومشرب فقط، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الموروثات القديمة التي تساهم في زياداة معدل السكان مثل "العيل بيجي برزقه".



