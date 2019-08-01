بداية شهر ذي الحجة| متى موعد صيام التسع الأوائل من ذي الحجة؟
الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:45 ص
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بداية شهر زي الحجة| متى موعد صيام التسع الأوائل من ذي الحجة؟
يتساءل المسلمون في جميع بقاع العالم حول بداية شهر ذي الحجة، وموعد صيام التسع الأوائل من ذي الحجة لعام 2019، وشهر ذي الحجة به فريدة الحج ويحرص الحجاج على التوافد لزيارة بيت الله الحرام للوقوف بعرفة وتأدية الفريضة على أكمل وجه.
ومن هنا تعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية أول أيام شهر ذي الحجة فلكيا وموعد صيام التسع الأوائل من الهشر الفضيل.
ويكون أول أيام شهر ذي الحجة هو يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019، وبذلك يكون يوم وقفة عرفات السبت الموافق 10 أغسطس 2019 ويوم عيد الأضحى هو يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019.
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