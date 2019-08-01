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"صورة جولف" تفضح جاريث بيل.. وزيدان يرد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:33 ص
صورة جولف تفضح جاريث بيل.. وزيدان يرد
زيدان وبيل
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الفجر الرياضي
 
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عانى نادي ريال مدريد الإسباني أمام توتنهام الإنجليزي في بطولة كأس "أودي" الودية الدولية في ألمانيا بينما كان لاعبه جاريث بيل مشغولًا بمباراة جولف في العاصمة الإسبانية.

 

وذكرت صحيفة "إل كونفيدنشال" الإسبانية أنا جاريث بيل كان مشغولًا في مباراة جولف مساء الثلاثاء، تزامنا مع لقاء فريقه أمام توتنهام، مما يعني أنه لم يشاهد ولو دقيقة واحدة من المباراة.

 

وأشارت إلى أن تخلف بيل عن التواجد مع زملائه في ميونيخ يبدو غامضًا خاصة أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق قال عنه: "لم يكن معنا لأنه لم يكن راغبا بذلك ولم يكن في أفضل حالاته، وبالتحدث مع الجهاز الطبي كان من الأفضل له البقاء في مدريد".

 

وعندما سئل عن صورة بيل أثناء مباراة الجولف، قال المدرب الفرنسي: "لا أعرف.. أنتم تخبرونني بشيء حدث بشكل مؤكد فأنا هنا مع اللاعبين ولن أعلق على ذلك وآمل أنه تدرب هناك فنحن هنا نفكر في الفريق".

 

وأضاف زيدان: طلن أمنع أحدا من فعل شيء فعليه أن يلتزم بمسؤولياته وسنرى ما فعله في مدريد ولن أتدخل في حياته الشخصية ولكنني أعتقد أنه تدرب ولن أقول أكثر مما قلت".

 

"صورة جولف" تفضح جاريث بيل.. وزيدان يرد
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