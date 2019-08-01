مصرع سيدة تناولت حبة الغلة السامة في دمياط

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لقيت سيدة تدعى فايزة أحمد عبده سليمان، ١٩ عاما، متزوجة بعزبة عطالله التابعة لمركز الزرقا بدمياط، وأم لطفلتين، مصرعها اليوم الخميس، إثر تناولها حبة الغلة السامة.



وتم نقل الفتاة إلى مستشفى الزرقا المركزي حيث دخلت على إثرها العناية المركزة وبناء على طلب ذويها تم تحويلها مركز سموم المنصورة ولكن كان قد توفاها الله عقب وصولها.



وتم إخطار النيابة العامه والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة واستخراج تصريح الدفن الخاصة بها، وأخذ أقوال أسرتها، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.