الجيش الروسي يشارك في إطفاء حرائق الغابات بسيبيريا

وصلت مجموعة من طائرات "إيل – 76" الحربية الروسية إلى مدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا، للمشاركة في إطفاء الحرائق التي شملت مساحة 3 ملايين هكتار في المنطقة.

وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، أنه تم نقل أطقم الطائرات من الوحدات العسكرية المرابطة في مقاطعات تفير، أوليانوفسك، أورينبورغ، بسكوف، يريانسك، روستوف، وإيفانوفو الواقعة في القسم الأوروبي لروسيا، وذلك بموجب أمر صادر عن وزير الدفاع، وبناء على قرار اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقام الطيارون بدراسة المسارات والطقس في المناطق التي نشبت فيها أكبر الحرائق.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، دميتري بولغاكوف، قد وصل مدينة كراسنويارسك حيث أجرى اجتماعا مع قيادة المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي وقيادة وزارة الطوارئ والإدارات المحلية.

وحسب نائب وزير الدفاع، فإن صفا من الطائرات الحربية الخمس المحلقة بعضها خلف الأخرى سيقوم بإطفاء الحرائق في وقت واحد. وأوضح أن لكل طائرة طاقمين سيعملان بالتناوب.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف يوم 31 يوليو الماضي وزارة الدفاع بالمشاركة في إطفاء حرائق الغابات في سيبيريا والتي شملت 3 ملايين هكتارا. وقد سجلت 147 جيبا للحرائق خضعت لعملية الإطفاء وهناك 300 جيب أخرى تقع في مناطق نائية.

وقد أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة إركوتسك التي شملت فيها حرائق الغابات مساحة نحو 67 ألف هكتار، وإقليم كراسنويارسك، وجمهورية بورياتيا ذات الحكم الذاتي.