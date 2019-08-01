أرتفاع أسعار الذهب نحو 2 جنيه بمحلات الصاغة المصرية

صعدت أسعار الذهب بأسواق الصاغة المحلية، اليوم الخميس، الموافق 1-8-2019 بقيمة 2 جنيه في المتوسط بمحلات الصاغة.

وسجل سعر"عيار 24" جرام سعر747 جنيه، وارتفع سعر"عيار 21 " جرام إلى 654 جنيه، وزاد سعر "عيار 18 " جرام إلى 561 جنيه.

وبلغ سعر"جنيه الذهب" نحو 5232 جنيه، بينما سجل سعر "الأونصة" نحو 23245 جنيه.

ويتوقع عدد من أصحاب محلات الذهب، أن تشهد أسعار الذهب مزيد من الارتفاعات في الايام المقبلة مع قيام الفدرالي الأمريكي بتخفيض اسعار الفائدة علي الايداع والاقتراض نحو ربع النقط المئوية في أجتماع أمس.