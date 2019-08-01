فى زيارتها لبهية.. لبنى عبدالعزيز تحث سيدات مصر على الكشف المبكر (صور)

أجرت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، زيارة إنسانية إلى مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، وسط حضور كبير من المحاربات اللاتى التففن حولها فى جو ملىء بالحب والتفاؤل.

كان فى استقبال الفنانة لبنى عبدالعزيز عدد من مسئولي مستشفى بهية، على رأسهم المهندس ماجد حمدى عضو مجلس إدارة المستشفى، واسمتعت الفنانة الكبيرة إلى قصص محاربات سرطان الثدي، وكيف مررن برحلة المرض ثم العلاج داخل " بهية" بعد تصميمهن على التغلب عليه وعدم الركون إلى اليأس.

وقالت لبنى عبد العزيز فى كلمتها بالمستشفى إنه من خلال سفرها كثيرا خارج مصر فإن الكشف المبكر هو أمر متبع وضرورى للاطمنئان على صحة الأفراد، لضمان العلاج بشكل أسرع حال اكتشاف المرض.

وأضافت: أعتبر أن كيان فى مصر مثل بهية يهتم بالكشف المبكر هو أمر "جميل"، ولا سيما أنه بمثابة بيت كبير يحتضن النساء، ويشع بطاقة من الحب.

من جانبه أثنى المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مستشفى بهية على زيارة فنانة قديرة مثل لبنى عبد العزيز للمحاربات، وحث السيدات على الكشف المبكر، لدعم صحة المرأة المصرية عماد كل بيت.

وفى نهاية زيارة الفنانة لبنى عبد العزيز التف حولها محاربات سرطان الثدى لالتقاط صور تذكارية معها، واسترجعن بصحبتها أفلامها التى أبدعت فيها على مدار تاريخ طويل حافل بالأعمال السينمائية الناجحة.