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أسقف نجع حمادي يهنئ البابا تواضروس بعيد رهبنته الـ ٣١

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:46 ص
أسقف نجع حمادي يهنئ البابا تواضروس بعيد رهبنته الـ ٣١
البابا تواضروس الثاني - أرشيفية
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حازم رفعت
 
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هنأ نيافة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، ومجمع الآباء الكهنة والشمامسة والخدام وراهبات دير الانبا بضابا وشعب الايبارشية، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد رهبنة قداسته ال ٣١.

وقال الانبا كيرلس: "نرجوا من الرب أن يديم حياة قداسة البابا سنين عديدة وأزمنة سالمة مديدة".

واحتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، أمس الاربعاء، بالذكرى الحادية والثلاثون لرهبنة قداسة البابا تواضروس الثاني، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون باسم الراهب تيودور الأنبا بيشوي.

يذكر أن البابا تواضروس الثاني، قد دخل دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهبن في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيوؤدور الأنبا بيشوي، ورسم قسًا في 23 ديسمبر 1989، قبل أن ينتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997، وكان مسؤول عن خدمة منطقة كينج مريوط والقطاع الصحراوي، وخدم بها 15 عامًا إلى أن تم تجليسه على الكرسي البابوي في نوفمبر 2012.

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