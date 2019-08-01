واتساب تخطط لطرح التطبيق على "آيباد و ماك بوك"
الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:33 ص
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وفقا لتسريبات جديدة، تخطط شركة "واتساب" لإطلاق التطبيق على أجهزة "آيباد" و"ماك أو إس" قريبًا، ويمكن لمستخدمي هذه الأجهزة استخدام تطبيق واتساب ويب، وفق ما ذكر موقع "TechRadar"، ولم تعلق واتساب عليها حتى الآن.
وبحسب تغريدة نشرها حساب "WABetaInfo" المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، فإن شركة "واتساب" تعمل على إطلاق تطبيقها عبر أجهزة "آيباد" و"ماك بوك" و"ماك"، كجزء من خطة للسماح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى أجهزة متعددة في وقت واحد.
ومن هنا سيتمكن مستخدمي "واتساب" من تسجيل الدخول إلى أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس" و"ويندوز"، أو غيرها من الأجهزة في آن واحد، مما يدعم خطط الدمج بين ""واتساب" و"ماسنجر" و"إنستجرام".
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