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عاجل.. قرار جمهوري جديد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:41 ص
عاجل.. قرار جمهوري جديد
السيسي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا برقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

ووافق مجلس النواب، على هذا القرار بجلسته المعقودة في 14 أبريل 2019. ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويمول هذا الإجراء من صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال أفريقيا ، بتكلفة إجمالية 63 مليونا و 600 ألف يورو.

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