الاحتلال يقتل فلسطينيا على حدود غزة.. ويستهدف مركزا لحماس
أفادت قناة "العربية" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فلسطينياً على حدود قطاع غزة بحجة اجتيازه السياج الحدودي.
وادعى جيش الاحتلال أن الفلسطيني فتح النار
على جنوده بعد اجتيازه الحدود، ما أدى إلى إصابة ضابط وجنديين بجروح.
وفي أعقاب ذلك، قصفت دبابة إسرائيلية موقعا
عسكريا تابعا لحركة حماس في القطاع، وأعلنت قوات الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار في
المستوطنات.
ويسود توتر على طول حدود قطاع غزة منذ بدء
التظاهرات والمواجهات في آذار/مارس 2018.
وقتل 297 فلسطينيا على الأقل برصاص الجيش
الإسرائيلي منذ ذلك الحين على السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، معظمهم في احتجاجات
والآخرون في ضربات جوية أو قصف دبابات.
وتراجعت كثافة التظاهرات في الأشهر الماضية
إثر التهدئة التي تم التوصل إليها بوساطة من مصر والأمم المتحدة.
وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا
على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عشرة أعوام.
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