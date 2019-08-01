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الصين المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بناءة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:27 ص
الصين المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بناءة
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وكالات
 
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 أكدت  الصين  على أن المحادثات التي أجراها المفاوضون الأمريكيون والصينيون وأنتهت أمس الأربعاء، في شنغهاي "بناءة"، في حين اتّفق الجانبان على عقد جولة مفاوضات جديدة في سبتمبر.


وضمت المحادثات من الجانبين كلاً من  وزير الخزانة ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر و نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي.


والمحادثات التي اختتمت أمس الاربعاء،  في شنغهاي هي أول مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة والصين منذ توصّل البلدين لهدنة في الحرب التجارية القائمة بينهما.


وعلى الرغم من انتقادات حادة وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبيل المحادثات إلى الصين بالتراجع عن وعودها، إلا أن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أعلنت أن محادثات الأربعاء كانت "بناءة".


وأوردت الوكالة الصينية أن "الجانبين أجريا محادثات صريحة ومفيدة جدا وبناءة ومعمّقة حول القضايا الكبرى ذات الاهتمام المشترك في المجالين الاقتصادي والتجاري"..


وتابعت أن المفاوضين بحثوا "مسألة زيادة الصين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية وفق حاجاتها"، كما وتوفير الولايات المتحدة "الظروف المؤاتية لعمليات الشراء هذه".


وكانت الصين الولايات المتحدة قد اوقفو محادثات التجارية بينهم في وقت سابقًا، بعدما فشلو للتوصل إلى حلول تجارية لخلافتهم ترضي الجميع، إلا أن أجتماع قمة العشرين بين رئسين البلدين أعاد المفاوضات مرة اخرى ورفع جزاء من العقوبات المفروضة على  شركة هواوي.

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