مجلس الأمن يناقش عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية
يناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة، اليوم الخميس، عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية، الأربعاء.
وقالت كوريا الجنوبية، إن "جارتها
الشمالية أطلقت، الأربعاء، صاروخين بالستيين بعد أيام فقط من إطلاق صاروخين آخرين قصيري
المدى للاحتجاج على تدريبات عسكرية مشتركة مقررة بين سيؤول وواشنطن".
وقال مصدر دبلوماسي، إن "المملكة المتحدة
وفرنسا وألمانيا طلبت التطرق إلى عمليات الاطلاق الصاروخية هذه، و"التي تشكل خرقاً
لقرارات مجلس الأمن".
وأضيف الموضوع لجدول أعمال الجلسة، في اليوم
الأول من الرئاسة البولندية لمجلس الأمن، بحسب ما قال مصدر آخر.
وبدأت واشنطن وبيونغ يانغ منذ أكثر من عام
عملية دبلوماسية لتسوية مسألة البرامج النووية والبالستية الكورية الشمالية. وعقدت
ثلاث قمم بين كيم جونغ أون، ودونالد ترامب.
وفي آخر هذه القمم في يونيو(حزيران) من
العام الحالي، اتفقا على استئناف المباحثات.
لكن هذا الالتزام لم يتجسد وحذرت كوريا الشمالية أخيراً أن العملية يمكن أن تنهار إذا نظمت مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في أغسطس 2019، كما هو مقرر.
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