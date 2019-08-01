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الترسانة يواصل تجاربة الودية بمواجهة أحد السعودي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:27 ص
الترسانة يواصل تجاربة الودية بمواجهة أحد السعودي
الترسانة
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مصطفي الجندي
 
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يخوض فريق الترسانة رابع تجاربه الودية في الرابعة من عصر اليوم الخميس، على ملعبه، أمام فريق أحد السعودى إحدى فرق القسم الثانى بالدورى السعودي، استعداداً للموسم الجديد.


وسبق للترسانة خوض 3 مباريات ودية، خلال فترة الإعداد الحالية حيث تغلب على بنى سويف 4 - 3، ثم خسر من خورفكان الإماراتي، 1-0، قبل التعادل مع الصفوة بدون أهداف.


وكان الترسانة قد تعاقد مؤخراً مع 6 لاعبين وهم عمر جابر، أحمد حسين، إسلام حازم، جون، أحمد عارف، محمد مجدي كريسبو.

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