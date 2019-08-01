الترسانة يواصل تجاربة الودية بمواجهة أحد السعودي

يخوض فريق الترسانة رابع تجاربه الودية في الرابعة من عصر اليوم الخميس، على ملعبه، أمام فريق أحد السعودى إحدى فرق القسم الثانى بالدورى السعودي، استعداداً للموسم الجديد.





وسبق للترسانة خوض 3 مباريات ودية، خلال فترة الإعداد الحالية حيث تغلب على بنى سويف 4 - 3، ثم خسر من خورفكان الإماراتي، 1-0، قبل التعادل مع الصفوة بدون أهداف.



