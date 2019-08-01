هشام يكن: حديث "السيسي" عن الاختيارات الجيدة سيحدث فرقا في الرياضة المصرية



واقترح، اختيار مجموعة من اللاعبين السابقين وإلحاقهم بدورات تدريبية في الخارج ثم توليتهم إدارة اللمنتخب، مضيفًا: "إحنا عندنا أسامي ملعبتش كرة قدم ودربت منتخب مصر".



وأشار "يكن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، يوم الخميس، إلى أن حديث الرئيس عن الاختيارات الجيد للعناصر الوطنية سيحدث فرق في الرياضة المصرية، مضيفًا أن الجهاز الفني القادم يجب ن يكون من اللاعبين أصحاب الخبرة.