هشام يكن: حديث "السيسي" عن الاختيارات الجيدة سيحدث فرقا في الرياضة المصرية
الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:25 ص
هدى عبدالرازق
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ثمن الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، توجيه الرئيس السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب على ضرورة أن نثق في العناصر الوطنية في الرياضات المحتلفة، قائلا: "نشكر الرئيس".
وأشار "يكن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، يوم الخميس، إلى أن حديث الرئيس عن الاختيارات الجيد للعناصر الوطنية سيحدث فرق في الرياضة المصرية، مضيفًا أن الجهاز الفني القادم يجب ن يكون من اللاعبين أصحاب الخبرة.
واقترح، اختيار مجموعة من اللاعبين السابقين وإلحاقهم بدورات تدريبية في الخارج ثم توليتهم إدارة اللمنتخب، مضيفًا: "إحنا عندنا أسامي ملعبتش كرة قدم ودربت منتخب مصر".
واقترح، اختيار مجموعة من اللاعبين السابقين وإلحاقهم بدورات تدريبية في الخارج ثم توليتهم إدارة اللمنتخب، مضيفًا: "إحنا عندنا أسامي ملعبتش كرة قدم ودربت منتخب مصر".
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