اضغط هنا لتسجيل رغباتك عبر بوابة الحكومة المصرية.. رابط تنسيق المرحلة الثانية 2019 بجميع المحافظات
الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:33 ص
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اضغط هنا لتسجيل رغباتك عبر بوابة الحكومة المصرية.. رابط تنسيق المرحلة الثانية 2019 بجميع المحافظات
تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة بجميع المحافظات، رابط بمجرد الضغط عليه يسهل تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2019، التي فتحت أبوابها بالأمس ويستمر التنسيق حتى يوم الأحد المقبل، ومن هنا ننشر رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل رغبات الطلاب من تنسيق المرحلة الثانية 2019 في اليوم الثاني من التنسيق.
وإليكم رابط بوابة الحكومة المصرية اضغط هنا لتسجيل رغباتك
ولسهولة تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2019، كشف مكتب التنسيق الإلكتروني عن مكان الرقم السري في شهادة الثانوية العامة لطلاب المرحلة الثانية، لسهولة تسجيل الرغبات في ثاني أيام التنسيق لعام 2019، عن طريق وضع دائرة حمراء على الرقم، مطالبا من الطلاب حفظه لأهميته.
وانطلقت المرحلة الثانية من التنسيق بداية من يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.
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