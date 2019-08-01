اضغط هنا لتسجيل رغباتك عبر بوابة الحكومة المصرية.. رابط تنسيق المرحلة الثانية 2019 بجميع المحافظات

ولسهولة تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2019، كشف مكتب التنسيق الإلكتروني عن مكان الرقم السري في شهادة الثانوية العامة لطلاب المرحلة الثانية، لسهولة تسجيل الرغبات في ثاني أيام التنسيق لعام 2019، عن طريق وضع دائرة حمراء على الرقم، مطالبا من الطلاب حفظه لأهميته.





وانطلقت المرحلة الثانية من التنسيق بداية من يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.