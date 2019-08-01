بعد رحيل خماسي الفريق.. ضحية جديدة في الزمالك





أعلن رئيس الزمالك بالأمس، التعاقد مع كل من محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، بالإضافة لعودة محمود عبد الرازق ومصطفى محمد.

ويدرس مسئولو الزمالك، الاستغناء عن خدمات بهاء مجدى ظهير أيسر الفريق، خاصة بعد عودة محمد عبد الشافى من أهلى جدة السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث الزمالك فى الوقت الحالى عن عرض مناسب لرحيل اللاعب، خاصة في ظل رغبة بيراميدز في ضم اللاعب.

وكان الزمالك قد أعلن بالأمس رحيل كل من إبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي عن صفوف الفريق، وسبقهم عمر صلاح وعماد السيد.