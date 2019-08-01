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التضامن: حجاج الجمعيات من القاهرة والجيزة يسافرون لمكة المكرمة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:37 ص
التضامن: حجاج الجمعيات من القاهرة والجيزة يسافرون لمكة المكرمة
وزارة التضامن الإجتماعى - أرشيفية
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آيات عامر
 
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يغادر اليوم الخميس، بعض حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات القاهرة والجيزة وبعض حجاج الجمعيات الأهلية المركزية، وحجاج بنك ناصر الاجتماعى، حيث سيتم تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة، على أن تتوالى باقى أفواج حجاج الجمعيات خلال الأيام المقبلة.

وتواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي جهودها المكثفة في استقبال أفواج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية والبالغ عددها 12 ألف حاج وتقديم كافة الخدمات لهم.

وأكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن حالة الحجيج مطمئنة ويتلقون الرعاية الكاملة، ويجري الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579.

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