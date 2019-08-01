المصرى يقيد 23 لاعبا بقائمته الأفريقية استعدادا للكونفدرالية

قام مسئولو النادى المصرى، بإنهاء إجراءات قيد قائمة الفريق الأول للكرة بالنادى بالنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتضم قائمة المصرى 23 لاعباً كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقى، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، محمود حمد، عبد الناصر دى ماريا، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: فريد شوقى، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، شيخ موكورو، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن على، سعيد سينبورى، حسين رجب.

خط الهجوم: أحمد جمعة ، محمود وادى، أوستين أموتو.