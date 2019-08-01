المصرى يقيد 23 لاعبا بقائمته الأفريقية استعدادا للكونفدرالية
الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:29 ص
الفجر الرياضي
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قام مسئولو النادى المصرى، بإنهاء إجراءات قيد قائمة الفريق الأول للكرة بالنادى بالنسخة السابعة عشرة
من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
وتضم قائمة المصرى 23 لاعباً كالتالى:
حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح،
محمد شحاتة.
خط الدفاع: كريم العراقى، إسلام أبو سليمة،
أحمد شوشة، محمود حمد، عبد الناصر دى ماريا، عمر كمال عبد الواحد.
خط الوسط: فريد شوقى، حجاج عويس، عمرو موسى،
أحمد ياسر، مفتاح طقطق، شيخ موكورو، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن على، سعيد سينبورى،
حسين رجب.
خط الهجوم: أحمد جمعة ، محمود وادى، أوستين
أموتو.
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