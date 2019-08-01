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المصرى يقيد 23 لاعبا بقائمته الأفريقية استعدادا للكونفدرالية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:29 ص
المصرى يقيد 23 لاعبا بقائمته الأفريقية استعدادا للكونفدرالية
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الفجر الرياضي
 
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قام مسئولو النادى المصرى، بإنهاء إجراءات قيد قائمة الفريق الأول للكرة بالنادى بالنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

وتضم قائمة المصرى 23 لاعباً كالتالى:

 

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

 

خط الدفاع: كريم العراقى، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، محمود حمد، عبد الناصر دى ماريا، عمر كمال عبد الواحد.

 

خط الوسط: فريد شوقى، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، شيخ موكورو، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن على، سعيد سينبورى، حسين رجب.

 

خط الهجوم: أحمد جمعة ، محمود وادى، أوستين أموتو.

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