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روحاني: العقوبات الأمريكية على ظريف تصرف "طفولي"

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:30 ص
روحاني: العقوبات الأمريكية على ظريف تصرف طفولي
روحاني
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وكالات
 
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية محمد جواد ظريف تصرف "طفولي"، ويؤكد عجزها على مواجهة إيران، مشيرالى أن طريق المفاوضات يمر عبر وزارة الخارجية ووزير الخارجية.

 

ونقل التلفزيون الرسمي تصريحات الرئيس روحاني، خلال مشاركته في افتتاح قسم الغاز في محطة "هاريس" المركبة للطاقة في مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد اليوم الخميس: "فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية عمل صبياني ويؤكد عجزها على مواجهة إيران".

 

وتابع:" الإدعاءات التي تطلقها واشنطن لا تتطابق مع الواقع، أنتم تدعون كل هذه الحريات وتدعون الديمقراطية وتقولون أن أمريكا أكثر دولة ديمقراطية في العالم، وتخشون من منطق شخص يقوم بهزهزة بيتكم الأبيض بتصريحاته"، موضحا أن "العقوبات الجديدة الأخيرة على إيران خلقت بعض الضغوط لكن الشعب لن يرضخ ويتحمل الصعاب".

 

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