أوساكا: لا أستمتع بلعب التنس الآن

اعترفت نعومي أوساكا، المصنفة الثانية عالميًا، اليوم الخميس، بأن الأشهر القليلة الماضية كانت "الأسوأ في حياتها"، وأنها لا تستمتع بلعب التنس منذ فوزها بلقب أستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني.

ونالت أوساكا لقبها الثاني على التوالي في البطولات الأربع الكبرى بانتصارها في ملبورن، بعد حصد لقب أمريكا المفتوحة في العام الماضي، لتقفز اللاعبة البالغ عمرها 21 عامًا إلى صدارة التصنيف العالمي.

لكنها فشلت في الفوز بأي لقب منذ ذلك الحين وفقدت صدارة التنصيف، وسقطت في الدور الأول لبطولة ويمبلدون أمام يوليا بوتينتسيفا.

ونشرت أوساكا رسالة إلى جماهيرها في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، شرحت خلالها تراجع مستواها في الفترة الماضية.

وكتبت أوساكا "عندما تسير الأمور بشكل سيء ألقي باللوم على نفسي بنسبة مئة في المئة. أميل إلى الانغلاق لأنني لا أريد الإثقال على أي شخص بأفكاري أو مشاكلي. على غير المتوقع (خلال) أسوأ الشهور في حياتي مررت ببعض أفضل اللحظات لأنني التقيت بأشخاص جدد".

وأضافت "بعد قول هذا يمكنني الآن إلقاء الضوء على الأمر والقول إنني لا استمتع بلعب التنس منذ أستراليا، ومؤخرًا بدأت أتعامل مع ذلك بينما استعيد هذا الشعور الممتع".

وتابعت "تعلمت الكثير عن نفسي وأشعر أنني نضجت كإنسانة على مدار العام الماضي لذا أنا متحمسة لما ستكون عليه الأمور في المستقبل داخل وخارج الملعب. أراكم في الولايات المتحدة".

وستحاول أوساكا استعادة مستواها قبل بدء حملة الدفاع عن لقبها في أمريكا المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الحالي وستبدأ ذلك بالمشاركة في كأس روجرز في تورونتو الأسبوع المقبل.