هذه مراكز تصنيع الصواريخ في إيران

ادعت السلطات الإيرانية يوم الجمعة الماضي تجربة صاروخ من نوع شهاب-3 لأسباب دفاعية، إلا أن قوة الصاروخ الباليستي جعلت الدول الغربية تترصد القوة العسكرية الإيرانية، وفقا لموقع 24.

وحصل موقع "ذي اكسبرس" البريطاني على معطيات في غاية الأهمية من مركز "التهديد النووي"، حيث تبين أن لإيران 6 مراكز أساسية لتصنيع الصواريخ، تعمل جميعها في الوقت الحاضر.

اثنان في الجنوب، واحد في سنجار والآخر في شيتاز، ويبعدان مئات الكيلومترات عن سواحل الخليج العربي.

كما أن هناك مصنعاً في اصفهان، حيث يتم أيضاً تصنيع المقاتلات الحربية، بينما تكتب الأبحاث في حمدان، شمال غرب إيران، بالقرب من الحدود العراقية.

إلا أن الاهتمام الأبرز للعالم الغربي يكمن في العاصمة طهران، فهناك مصنعان للصواريخ، إضافة إلى 6 مصانع للذخائر و3 مراكز تدريب للقتال الجوي والدفاعي.

ويعتقد أن يكون لصاروخ شهاب-3 مدى يصل إلى 200 كلم، وبالتالي فهو لا يهدد إسرائيل فقط، بل قد يصل إلى دول أوروبية، مثل رومانيا.