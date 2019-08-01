وزيرة التضامن: اليوم صرف معاشات شهر أغسطس

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بإتخاذ كافة الإستعدادات اللأزمة لبدء صرف معاشات شهر اغسطس اعتباراً من اليوم الخميس، لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية.





وأضافت "والى"، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى يوم الاثنين الموافق ٥ اغسطس، فى حين إنه تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح اليوم الخامس بدلا من اليوم العاشر من شهر اغسطس لتزامن موعد الصرف مع أجازة عيد الأضحى المبارك.





وأشارت وزيرة التضامن أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشى لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.



