إيران تتخلى عن الريال وتستبدله بالتومان.. في انعكاس للانهيار الاقتصادي

قررت الحكومة الإيرانية المصادقة على تغيير عملتها من الريال إلى التومان وحذف أربعة أصفار منها.

الخطوة الإيرانية تمثل انعكاسا صريحا لحالة الانهيار الاقتصادى الذى تعيشه الدولة الفارسية فى المرحلة الراهنة، فى ظل العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، والتوتر مع الغرب الأوروبى على خلفية احتجاز ناقلة النفط البريطانية.