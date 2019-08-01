اسعار الدينار الكويتي بالبنوك المصرية اليوم الخميس 1-8-2019

جقق سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في البنوك المصرية على رئسهم بنكي الاهلى وبنك مصر .استقراًر في تعاملات اليوم الخميس الموافق ا- 8-2019

وجائت التعاملات الصباحية للدينار الكويتي وفقا لموقع الدولار لايف الذي يتابع اسعار العملات اول بأول بكافة البنوك المصرية كالاتي:



:"سعر الدينار الكويتي "البنك العربي الافريقي

سعر شراء 55.31 جنيها

سعر بيع 56.08 جنيها







سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى

سعر شراء 55.16 جنيها

سعر بيع 55.51 جنيها







سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي

سعر الشراء 54.90 جنيها

سعر بيع 55.60 جنيها.







سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

سعر شراء 55،19 جنيها

سعر بيع 55،62 جنيها







سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر شراء 54.90 جنيها

سعر بيع 55.69 جنيها







سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان

سعر شراء 54.60 جنيها

سعر بيع 55.65 جنيها