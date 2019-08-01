واشنطن تفرض عقوبات جديدة على وزير خارجية إيران
الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:58 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
فرضت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
ونقلت وكالة
"روتيرز" عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية تأكيد
عبر موقعه على الإنترنت: إن الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية
الإيراني محمد جواد ظريف.
وكانت الولايات
المتحدة قد فرضت عقوبات على عدد من قادة النظام الإيراني خلال الأسابيع الماضية.
Advertisements
المزيد عن: وزير خارجية إيران واشنطن عقوبات جديدة ايران
- وزير الخارجية الإيراني: واشنطن لن تتمكن من منعنا من تصدير النفط
- ظريف: العالم سيتحد ويجبر واشنطن على علاج نفسها من الإدمان على البلطجة
- ظريف: إدمان أمريكا على العقوبات ضد إيران "خرج عن السيطرة"
- بعد دفاعه عنها.. هل يسدل "ظريف" الستار عن تحالف جديد بين طهران و"الإخوان"؟
- عاجل.. طهران: عقوبات واشنطن تقطع طريق الدبلوماسية "إلى الأبد"
- خامنئي ردا على العقوبات الأمريكية: ضغوط الولايات المتحدة لن تؤثر على إيران
- واشنطن تُقيد تحركات وزير خارجية إيران وتنقلاته في نيويورك
- عاجل.. واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني
- واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني