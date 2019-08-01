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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على وزير خارجية إيران

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:58 ص
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على وزير خارجية إيران
ظريف
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وكالات
 
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فرضت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

 

ونقلت وكالة "روتيرز" عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية تأكيد عبر موقعه على الإنترنت: إن الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

 

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على عدد من قادة النظام الإيراني خلال الأسابيع الماضية.

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