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عاجل.. ميليشيات الحوثي تتبنى الهجوم على معسكر الجلاء في عدن

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:47 ص
عاجل.. ميليشيات الحوثي تتبنى الهجوم على معسكر الجلاء في عدن
انفجار - أرشيفية
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أعلنت ميليشيات الحوثي، منذ قليل، مسؤوليتها عن الهجوم على معسكر الجلاء في العاصمة اليمنية عدن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقتل 3 من عناصر الشرطة اليمنية، وأصيب أكثر من 20 شخصا بينهم مدنيون، بانفجارين أحدهما في احتفال بتخريج عسكريين في مدينة الشيخ عثمان الواقعة في حي عبدالعزيز بمدينة عدن جنوبي اليمن.

 

وأكد شهود عيان سماع أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل جرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرار بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.

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