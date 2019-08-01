نيمار يصدم باريس سان جيرمان بفرمان ناري





رفض البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان، فكرة البقاء بصفوف فريقه في الموسم المقبل، وقرر الرحيل بشكل نهائي عن الفريق خلال الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية:" أن نيمار لن يستمر مع الفريق، وأن فرص استمراره وبقاءه داخل باريس سان جيرمان لا تتخطى الـ 1%.

وتابعت الصحيفة الفرنسية:" نيمار قرر العودة إلى نادي برشلونة من جديد، وفي حال فشل المفاوضات لن يبقى في باريس وسينتقل لفريق أخر.

وواصلت الصحيفة:" نيمار مصمم على الرحيل من باريس سان جيرمان سواء كان لبرشلونة أو أي نادي آخر، وفي نفس الوقت يسعى برشلونة لاستعادة اللاعب ألا أنهم لا يريدون دفع 222 مليون يورو وهو المبلغ الذي دفعه النادي الفرنسي للحصول على خدمات اللاعب.





واختتمت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان يضع موعد 12 أغسطس المقبل حد أقصى لنيمار لجلب عرض مميز يرحل من خلاله.