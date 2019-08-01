تعرف على قائمة عروض البيت الفني للمسرح بالمهرجان "القومي للمسرح"

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن المهرجان القومي للمسرح أعلن أمس الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل المهرجان في دورته الثانية عشر عن العروض المشاركة ضمن فعاليات المهرجان من إنتاج البيت الفني للمسرح، حيث يشارك البيت الفني للمسرح بـ١٢ عرضا مسرحي ضمن ٣ مسابقات، فيشارك في مسابقة عروض الكبار بـ ٨ عروض مسرحية وهم "حدث في بلاد السعادة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "الطوق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "شباك مكسور " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "نوح الحمام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "ترنيمة الفلاح الفصيح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، "مترو" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، "أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة.

أما مسابقة مسرح الشباب فيشارك البيت الفني للمسرح فيها بعرض " بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب ، بينما يشارك ضمن مسابقة مسرح الطفل ب٣ عروض مسرحية و هم " الحكاية روح" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، " محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، "زهرة اللوتس" من إنتاج فرقة للمسرح القومي للأطفال.

وأضاف "مختار" ان البيت الفني للمسرح قد قام بترشيح العروض المشاركة بالمهرجان من إنتاجه بناء على اختيارات لجنة لاختيار العروض، والتي تم تشكيلها من مجموعة من الأساتذة المتخصصين و المتابعين، و الذين راعوا في اختياراتهم الجودة الفنية و الإحترافية في مختلف عناصر العرض المسرحي، و قام البيت الفني للمسرح باعتماد قرار اللجنة بمنتهى الحياد و بلا تدخل ، موجها الشكر لفرق عمل العروض التي أنتجها البيت الفني للمسرح خلال العام الماضي جميعا، و التي أظهرت مستوى عالي من التميز و الجودة، حيث بذلت اللجنة جهدا كبيرا في عملية اختيار العروض نظرا للتقارب الشديد في مستوى العروض من حيث الجودة و الاحترافية.