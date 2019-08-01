توفيق الدلو يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "يا نيالي" (فيديو)

أطلق الفنان توفيق الدلو، أحدث أعماله الغنائية للعام 2019 بعنوان "يا نيالي" على قناته الرسمية على يوتيوب.

ويعتبر العمل الجديد من الأعمال الغنائية الرومانسية الذي كتب كلماتها الشاعر عمر ساري، ومن الحان محمد بشار، وصولو بهاء الداود، وجيتار عبدالرحمن عطاري، فيما قام بعمل المكس والماستر والتوزيع الموسيقي الموزع خالد مصطفى.

واختار توفيق الدلو هذا العمل "يا نيالي" لما يحمله من سحر وعذوبة في الكلمات واللحن ليتناسب وطبيعة الفترة الزمنية لكون أغنية "يا نيالي" تعتبر من الأعمال الغنائية الصيفية، لتكون حاضرة بقوة على الساحة الغنائية.

يذكر أن اغنية "يا نيالي" للفنان توفيق الدلو تعتبر من البصمات الفنية المميزة ضمن إصدارته في العام 2019، لتضاف الى رصيده الفني الكبير الذي قدمه خلال مشواره الفني والتي حققت مجمل أعماله الغنائية انتشارا كبيرا على الساحة المحلية والعربية.