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اليوم.. محافظ البحر الأحمر يناقش استعدادات عيد الأضحى المبارك بالمجلس التنفيذي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:45 ص
اليوم.. محافظ البحر الأحمر يناقش استعدادات عيد الأضحى المبارك بالمجلس التنفيذي
المحافظ
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محمد طه
 
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ترأس اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، جلسة المجلس التنفيذي؛ لمناقشة استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك.

كما يناقش المجلس عددًا من المشروعات والملفات الهامة، بحضور مديري عام المديريات الحيوية ووكلاء الوزراء ورؤساء المدن.

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