أحمد فلوكس يستعين بـ أغنية تامر عاشور.. تعرف على السبب

فاجأ الفنان أحمد فلوكس متابعيه بنشر فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لمقطع أغنية "قولو لو سماح" للمطرب تامر عاشور على طريقة المهرجانات.





وعلق أحمد فلوكس على الفيديو، مازحًا "ده وانا زعلان"، وتضمن فيديو الأغنية مشاهد من فيلم "درب الهوى"، موضوع الأغنية يتحدث عن حبيب يشعر بالندم بعد انفصاله عن حبيبته ويطلب منها السماح.





نشر أحمد فلوكس لتلك الأغنية جاء بعد مرور أسابيع على انفصاله من زوجته السابقة الفنانة هنا شيحة.



