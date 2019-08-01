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ماركا تكشف عن مصير نجم ريال مدريد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:55 ص
ماركا تكشف عن مصير نجم ريال مدريد
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علاء خليف
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن مستقبل اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد الإسبانى لم يتم حسمه حتى هذه اللحظة من البقاء أو الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية أن اللاعب الكولومبي سيتحدد بقائه من رحيله فى شهر أغسطس الماضي خاصة يوم 7 أغسطس القادم عندما يواجه ريال مدريد فريق سالزبورج النمساوى ودياً.


وأشارت ماركا أن اللاعب إذا تم دعوته للقاء أمام سالزبورج ذلك سيؤكد أنه سيبقي مع الريال أما إذا لم ينضم للقاء سيكون خارج الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
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