محمد إمام ينعي مصمم الملابس أحمد رشدي

نعى الفنان محمد إمام، مصمم الملابس أحمد رشدي من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.









وغرد إمام قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون" توفى اليوم صديقي مصمم الملابس أحمد رشدي .. الله يرحمه ويصبر أهله".









ونعى الفقيد عدد من نجوم الوسط الفني الذين أعربوا عن حزنهم لرحيله بشكل مفاجئ في ريعان شبابه.







